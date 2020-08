FC Porto já sabe quanto tem de pagar por Zaidu: acordo está próximo

Forma de pagamento é um dos assuntos ainda a discutir. Açorianos estão no continente e haverá reunião entre hoje e amanhã. Com o lateral esquerdo, o acordo final não será complicado

Além de Taremi, que chega até ao início da próxima semana para se comprometer com o FC Porto, também Zaidu está próximo de se resolver. O lateral-esquerdo, pretendido há muito tempo pelos dragões, entrou na reta final das negociações, depois de alcançado o acordo em relação ao preço do passe: serão quatro milhões de euros ou valores muito próximos disso que os dragões pagarão aos açorianos.

Inicialmente chegou a acreditar-se que o negócio se poderia fazer por verbas inferiores, mas a verdade é que os interessados no nigeriano se multiplicaram na reta final do campeonato, tornando-o um ativo cada vez mais valioso. O Olympiacos, por exemplo, foi apenas um dos vários clubes que manifestaram interesse.

Entre portistas e açorianos falta limar alguns pormenores para que Zaidu possa ter luz verde para rumar ao Dragão, mas nos últimos dois dias o processo conheceu avanços muito prometedores e entre hoje e amanhã alguma coisa se decidirá. A convicção de todas as partes é a de que o lateral será mesmo jogador do FC Porto. Um dos pormenores a resolver tem que ver com a forma de pagamento e como este se dilui no tempo.

O facto de o Santa Clara já estar no continente, em estágio na zona de Penafiel, ajudará ao encontro entre as partes e agilizará o que era mais difícil quando as cúpulas do clube vendedor ainda estavam em São Miguel. Quanto ao veloz lateral, para já treina com os atuais companheiros e cumpre à risca o estágio do Santa Clara.

O acordo em relação ao salário que vai auferir não será difícil, apesar de, neste momento, não estar ainda alcançado. E é certo que, assinando no FC Porto, o fará por quatro ou cinco anos. Tem 23 e isso garante aos dragões tempo para que se adapte e possa render ao nível projetado.

Recorde-se que, em entrevista recente a O JOGO, o antigo jogador do Mirandela confessou que até Alex Telles lhe deu os parabéns no jogo que fez contra os dragões na época passada, nos Açores, curiosamente na jornada que guiou o FC Porto até à liderança do campeonato, que não mais largaria.

Sérgio Conceição deseja ter Zaidu já na próxima semana, como espera ter Taremi. A concretizar-se, serão o terceiro e quarto reforços dos portistas, depois de Cláudio Ramos e Carraça. No entanto, ao contrário dos dois primeiros, estes chegam com investimento, o que lhes confere outras responsabilidades imediatas. Zaidu prepara a sucessão de Alex Telles, agora ou no futuro; Taremi é para discutir no imediato um lugar entre os titulares.