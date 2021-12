FC Porto já recorreu para o TAD, mas Conceição falha jogo com Rio Ave

Ainda a suspensão de 15 dias aplicada pelo CD ao treinador.

Sérgio Conceição não estará na noite desta quarta-feira no banco de suplentes do FC Porto na partida da Taça da Liga com o Rio Ave. Ao que O JOGO apurou, o FC Porto apresentou esta quarta-feira o recurso no Tribunal Arbitral do Desporto, com o pedido de providência cautelar, que teria efeitos suspensivos. A mesma, todavia, não foi ainda declarada, pelo que o técnico não se pode sentar no banco.

Recorde-se que o recurso apresentado pelo FC Porto junto do Pleno do Conselho de Disciplina (CD) da FPF, que suspendera o castigo de 7650 euros de multa e 15 dias de suspensão aplicado a Sérgio Conceição há uma semana, na sequência de críticas efetuadas à arbitragem em fevereiro, foi julgado improcedente.

Vítor Bruno voltará, portanto, a desempenhar as funções de chefe de equipa. O adjunto portista, filho do histórico treinador Vítor Manuel, já foi chamado a ocupar o cargo no passado por três ocasiões e conduziu os azuis e brancos a outras tantas vitórias: 1-0 frente ao Boavista, para o campeonato, na temporada de 2018/19; 1-0 contra o Krasnodar, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em 2019/20; e 3-1 diante do Portimonense, para a Liga, na última época.