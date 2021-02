FC Porto já prepara visita ao Belenenses: as principais notas do treino

Dragões bateram o Rio Ave e não perderam tempo.

No dia seguinte à vitória (2-0) sobre o Rio Ave, o FC Porto regressou aos treinos para começar a preparar a deslocação ao reduto do Belenenses, no jogo que encerra a primeira volta do campeonato para os dragões.

Iván Marcano deu continuidade ao plano de treino integrado condicionado e está cada vez mais perto de regressar à competição.

Já Mbaye (ginásio) e Otávio (tratamento a uma distensão muscular na coxa esquerda) continuam de fora das opções de Sérgio Conceição.

O plantel do FC Porto volta a treinar esta quarta-feira, às 11h00, no Olival. A partir das 12h30, em conferência de imprensa, Conceição faz a antevisão do Belenenses-FC Porto, que está marcado para as 19h00 de quinta-feira, no Estádio Nacional.