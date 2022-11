FC Porto já prepara Taça da Liga e Sérgio Conceição requisita três à equipa B

Roko Runje (guarda-redes), Abraham Marcus (extremo) e Wendel Silva (avançado) no arranque da preparação da Taça da Liga.

Foi com três elementos da equipa B que o FC Porto começou a preparar a participação na Taça da Liga, marcada para sexta-feira, no Dragão, com o Mafra. Sérgio Conceição solicitou Roko Runje (guarda-redes), Abraham Marcus (extremo) e Wendel Silva (avançado) a António Folha para suprir as várias ausências com que se depara nesta altura.

Além das presenças no Mundial de Diogo Costa, Pepe, Otávio (Portugal), Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá) e Taremi, e da integração de João Mário nos trabalhos da Seleção Nacional de Sub-21, o treinador dos dragões não contou com os lesionados Francisco Meixedo, Evanilson, Zaidu e Gabriel Veron. Os três primeiros limitaram-se a realizar tratamento às respetivas leões, enquanto que o extremo ex-Palmeiras efetuou treino condicionado.