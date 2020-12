FC Porto já prepara Supertaça: Corona e Otávio no ginásio, Pepe condicionado

Jesús Corona saiu com queixas do FC Porto-Nacional

Corona e Otávio saíram em dificuldades do jogo com o Nacional e, esta segunda-feira, não treinaram com o restante plantel.

O FC Porto iniciou esta segunda-feira a preparação para o duelo da Supertaça frente ao rival Benfica, marcado para as 20h45 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Aveiro.

Corona e Otávio, que saíram com queixas do jogo com o Nacional, no domingo, não foram além de trabalho de ginásio, assim como o guarda-redes Mbaye, que recuperar de intervenção cirúrgica.

Pepe, por sua vez, assim como Marcano, fez exercícios de treino condicionado.

Os campeões nacionais voltam a treinar esta terça-feira, às 11h00, novamente no Olival. A partir das 12h30, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão da Supertaça.