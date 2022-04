FC Porto prepara receção ao Vizela com três ausências

Matheus Uribe, Bruno Costa e Wilson Manafá continuam de fora

A derrota com o Braga já faz parte do passado e o FC Porto já voltou ao trabalho, no Olival. O líder do campeonato começou a preparar a receção ao Vizela com três ausências.

Bruno Costa e Uribe, a realizarem treino condicionado, e Manafá, em tratamento, foram os ausentes da sessão.

Recorde-se que o FC Porto pode ser campeão na próxima jornada, mas não no final do jogo com o Vizela, marcado para sábado. Caso os dragões vençam e o Sporting escorregue, só haverá festa, no máximo, no domingo à noite.