FC Porto já prepara o Milan: dois regressos, dois ausentes e ainda Mbemba

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Sessão de trabalho realizada na manhã deste sábado, no Olival.

Depois da goleada por 5-0 frente ao Sintrense, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, o plantel do FC Porto regressou este sábado aos treinos e com novidades.

Mehdi Taremi e Corona, que estiveram ao serviço de Irão e México, respetivamente, já marcaram presença, ao contrário de Uribe e Luis Díaz, ainda em trânsito depois de defenderem a camisola da Colômbia no apuramento sul-americano para o Mundial.

No que toca a Mbemba, o único jogador no boletim clínico, já evoluiu para treino condicionado, ele que se lesionou ao serviço da República Democrática do Congo.

Este foi o primeiro treino tendo em vista o jogo com o Milan, terça-feira (20h00), para a terceira ronda da fase de grupos da Champions, no Dragão.