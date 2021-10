FC Porto já prepara dérbi com o Boavista e com uma baixa no plantel

Sérgio Conceição começou esta quarta-feira a preparar o próximo jogo do campeonato.

O plantel do FC Porto regressou esta quarta-feira aos treinos, depois da derrota (3-1) em casa do Santa Clara, que ditou o adeus à final four da Taça da Liga. "Wendell, em tratamento, permanece como o único atleta entregue aos cuidados do Departamento de Saúde", informou o clube no site oficial.

Começou assim a ser preparado o dérbi com o Boavista, encontro da ronda dez da Liga Bwin com início marcado para as 17h00 do próximo sábado.

Quinta-feira, de manhã, Sérgio Conceição orienta nova sessão no Olival.