FC Porto já prepara clássico com o Sporting: as notas do regresso aos treinos

Clássico da ronda 21 agendado para as 20h30 do próximo sábado.

O plantel do FC Porto começou esta segunda-feira a preparar o clássico da ronda 21 com o Sporting. De acordo com a informação disponibilizada pelo clube, Sérgio Conceição apenas não contou na sessão com dois jogadores há muito fora das contas: Marcano (treino integrado condicionado) e Mbaye (treino condicionado).

Não há, portanto, qualquer referência a Evanilson, jogador que apresentou queixas físicas no aquecimento para o jogo com o Marítimo.

O encontro com o Sporting, no Dragão, tem início marcado para as 20h30 do próximo sábado. Os leões lideram o campeonato com dez pontos de vantagem para o FC Porto, que ontem, segunda-feira, venceu em casa do Marítimo por 2-1.