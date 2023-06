"FC Porto já habituou os adeptos a ser campeão depois de perder um campeonato"

Declarações esta sexta-feira, à margem da cerimónia de entrega da Bolsa Ricardo Quaresma, no Auditório Manuel Menezes de Figueiredo, em Vila Nova de Gaia.

Sérgio Conceição e eventual renovação: "Que é um treinador à Porto já todos nós sabemos, isso da renovação são coisas que não tenho de entrar por aí. O Sérgio sabe o que quer, o presidente também sabe o que é melhor para o clube e eles é que podem decidir."

FC Porto na próxima época: "O FC Porto já habituou os adeptos a ser campeão no ano seguinte a perder um campeonato. Como adepto, espero que o FC Porto possa ser campeão."

Campeão com Quaresma como jogador? "Eu nunca falei que ia regressar ao FC Porto. Por isso não sei porque estão sempre a bater nessa tecla. Como adepto lá estarei."

Ficar a residir no Porto: "Fico onde quiser. Graças a Deus, tenho uma vida estável e posso comprar uma casa onde me apetecer. Tenho casa no Porto, tenho em Lisboa. Posso comprar no Algarve..."

Esteve um ano sem competir: "Bem, tenho andado a treinar sozinho com as pessoas que acho que me podem ajudar para o futuro, mas feliz porque faço coisas que para muitos é normal, como levar os meus filhos à escola, estar com eles a tempo inteiro. E isso deixa-me feliz."