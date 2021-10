FC Porto já detém a totalidade do passe de Manafá: confira quanto custou

FC Porto detém agora a totalidade do passe de Wilson Manafá

Dragões detalham operação no Relatório e Contas de 2020/21.

O FC Porto, no Relatório e Contas consolidado referente ao exercício de 2020/21, informou que pagou ao Portimonense quatro milhões de euros por 40 por cento do passe de Wilson Manafá.

O emblema azul e branco é agora detentor da totalidade do passe do lateral, uma vez que tinha investido três milhões em 60 por cento dos direitos económicos do jogador.

O FC Porto pagou, portanto, um total de sete milhões para obter os serviços de Manafá.