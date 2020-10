FC Porto já conhece árbitro para o jogo da Champions com o Manchester City

Dragões deslocam-se a Manchester na quarta-feira para iniciar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Andris Treimanis é o árbitro nomeado para o encontro.

A UEFA designou o árbitro da Letónia Andris Treimanis para apitar o encontro entre o FC Porto e o Manchester City, da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjonnikovs são os auxiliares, enquanto Jochem Kamphuis e Kevin Blom estarão a cargo do VAR.

Treimanis, 35 anos, já se cruou com os azuis e brancos na época passada, no jogo da Liga Europa frente ao Young Boys (2-1), no Estádio do Dragão.

A partida com os citizens está agendada para as 20h00 de quarta-feira, no Etihad Stadium.