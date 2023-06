FC Porto irredutível em relação a Otávio: cláusula de rescisão ou nada

Médio não sai por menos de 40 M€, valor em vigor até 15 de julho. Agente reuniu-se com Nápoles e Inter

Menos badalado nos rumores de mercado do que Diogo Costa e Pepê, Otávio não desapareceu do radar dos tubarões europeus. Em todo o caso, o FC Porto não muda de postura em relação ao "Baixinho". Mesmo perante a necessidade de realizar um encaixe significativo até ao próximo dia 30, conforme anunciou Fernando Gomes, a venda do subcapitão não é contemplada pela SAD - detentora de 67,5% do passe -, que continua a apontar de forma indelével para a cláusula de rescisão, cifrada em 40 milhões de euros... até 15 de julho. A partir dessa data, a blindagem volta aos 60 M€.

Estatuto de intocável aos olhos de Conceição motiva SAD a manter uma postura irredutível pelo "Baixinho". Cobiça italiana é real, mas a blindagem regressa aos 60 M€ dentro de menos de um mês.

Nos últimos dias, o agente de Otávio, Israel Oliveira, reuniu-se com representantes de Nápoles e Inter, em Itália, com o objetivo de avaliar o grau de interesse do campeão da Serie A e do finalista vencido da Liga dos Campeões. De acordo com informações recolhidas por O JOGO, o internacional português goza de elevada cotação junto dos responsáveis dos dois clubes, mas, além da fasquia mínima de 40 M€, o salário de Otávio, que aufere cerca de 4 M€ brutos por ano no FC Porto, é outro obstáculo a ter em conta. Certo é que o Inter pode ver-se obrigado a avançar por um médio, olhando ao assédio do Newcastle a Barella.

Do lado de Otávio, impera a serenidade. O 25 está na Islândia com a Seleção e já manifestou o desejo de continuar de dragão ao peito. "Estou feliz no FC Porto e é aqui que vou ficar", afirmou, após conquistar a Taça de Portugal.