FC Porto ironiza com o CA e pede esclarecimentos de dez lances de jogos do Benfica

Em causa o esclarecimento prestado pelo órgão de arbitragem a O JOGO.

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) esclareceu na segunda-feira a O JOGO a regularidade do golo do Belenenses no jogo com o FC Porto (1-1), no último domingo, numa explicação que motivou uma resposta de Francisco J. Marque s, diretor de informação e comunicação do clube azul e branco.

""Depois do silêncio nos jogos da vergonha na época passada, depois de ter ficado calado na antevéspera, este 'esclarecimento' do Conselho de Arbitragem da FPF é de facto esclarecedor. A partir de hoje ninguém pode ter dúvidas, ou como diz a canção, 'which side are you on' [de que lado estão]", assinalou o dirigente portistas. Ora, esta terça-feira, através da newsletter "Dragões Diário", o FC Porto volta a abordar o tema, elogiando, em tom de ironia, a "coerência do CA".

"Não é comum o CA, por voz própria ou através dos árbitros, pronunciar-se sobre os lances polémicos da Liga portuguesa, mas esta época já é a segunda vez que acontece: à quinta jornada, foi a vez de Vasco Santos explicar que errou enquanto videoárbitro ao não reverter um penálti assinalado a favor do FC Porto. Perante estes dois casos, mesmo discordando da substância das posições assumidas, elogiamos a coerência do CA, que intervém sempre em função do mesmo critério: só fala quando acha que o FC Porto foi beneficiado ou não foi prejudicado", começam por referir os dragões, que pedem o esclarecimento de dez lances de jogos do Benfica, referentes à presente temporada e à época passada:

"Ainda assim, como acreditamos que o CA não quer ser só coerente e também pretende ser justo, continuaremos confortavelmente sentados à espera que venham esclarecer: por que é que o segundo golo do Benfica no Bessa, há quatro dias, foi validado; por que é que o primeiro golo do Benfica frente ao Santa Clara, há 31 dias, foi validado; por que é que Florentino não foi expulso em Tondela, há 44 dias; por que é que não foi assinalado penálti por falta de Florentino sobre Gabrielzinho, em Vila do Conde, há 212 dias; por que é que não foi invalidado um golo em fora de jogo de João Félix, em Vila do Conde, há 212 dias; por que é que foi assinalado um penálti por falta inexistente sobre João Félix, em Braga, há 226 dias; por que é que João Félix não foi expulso, em Braga, há 226 dias; por que é que Florentino não foi expulso, em Braga, há 226 dias; por que é que foi mal anulado um golo contra o Benfica, na Feira, há 247 dias; por que é que foi assinalado penálti por suposta falta sobre Pizzi, na Feira, há 247 dias", pode ler-se no boletim informativo do FC Porto.