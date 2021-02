FC Porto inova em dia de clássico: uma antevisão inédita antes do Sporting

Dragões promovem uma conversa sobre o grande jogo numa nova aplicação (clubhouse).

O dia deste sábado, no que ao futebol português diz respeito, fica marcado pelo clássico entre FC Porto e Sporting, com início marcado para as 20h30, no Dragão. De modo a aproximar o clube e os adeptos, que não poderão marcar presença no recinto, o FC Porto promove uma conversa sobre o grande jogo numa nova aplicação (clubhouse), por enquanto apenas disponível em IOS.

Esta é uma novidade do departamento de marketing e comunicação do FC Porto e terá a presença de vários convidados, numa espécie de antevisão ao clássico. O início está marcado para as 17h30.