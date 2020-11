FC Porto iniciou "operação Fabril" privado de 17 jogadores

Plantel regressou esta quinta-feira ao trabalho, após três dias de folga. Aos 14 internacionais ausentes juntam-se três nomes no boletim clínico.

O FC Porto iniciou esta quinta-feira a preparação para o jogo com o Fabril, da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, a 21 de novembro, privado de 14 jogadores ao serviço das respetivas seleções.

Sérgio Oliveira (Portugal), Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira e João Mário (sub-21), Evanilson (seleção olímpica do Brasil), Marchesín (Argentina), Mbemba (RD Congo), Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Zaidu (Nigéria), Corona (México), Nanu (Guiné-Bissau) e Grujic (Sérvia) são os ausentes.

De acordo com a nota publicada pelos dragões, no boletim clínico portista constam ainda os nomes do senegalês Mouhamed Mbaye (tratamento e ginásio), o espanhol Iván Marcano (treino condicionado e ginásio) e Pepe (tratamento).

A equipa orientada por Sérgio Conceição, que volta a treinar pelas 10h30 de sexta-feira, novamente no Olival, defronta o Fabril, do Campeonato de Portugal, a 21 de novembro (14h30), no Estádio Alfredo da Silva, no Barreiro.