FC Porto inicia preparação para o Vizela com Pepe e mais três no boletim clínico

Internacional português já regressou ao Olival, bem como Otávio e Diogo Costa.

Após três dias de folga - depois da vitória em Chaves (2-0) -, o FC Porto iniciou esta segunda-feira a preparação para o jogo com o Vizela, da terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga e agendado para as 20h30 de sexta-feira.

Pepe, Otávio e Diogo Costa regressaram ao Olival, depois de terminada a participação da seleção portuguesa no Mundial'2022 (derrota com Marrocos, 0-1, nos quartos de final), com o experiente central a entrar diretamente no boletim clínico dos dragões, realizando tratamento, à semelhança de Stephen Eustáquio, Zaidu e Francisco Meixedo. De recordar que Pepe sofreu uma fratura no cúbito do braço esquerdo durante o Marrocos-Portugal.

Roko Runje, guarda-redes da equipa B, continua às ordens de Sérgio Conceição.