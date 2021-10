FC Porto inicia preparação para o Sintrense com um nome no boletim clínico

Emblema azul e branco começou a a preparação para o jogo frente ao Sintrense, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O FC Porto iniciou esta quarta-feira a preparação para o jogo frente ao Sintrense, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, agendado para as 18h15 de dia 15 de outubro, uma sexta-feira.

Otávio, que trocou a folga de segunda-feira por tratamento no Olival, é o único nome no boletim clínico dos dragões. O médio luso-brasileiro realizou tratamento e ginásio, uma evolução tendo em conta a última informação dada pelo clube azul e branco, antes do encontro com o Paços de Ferreira, em que o jogador apenas havia realizado tratamento.

Além de Otávio, Sérgio Conceição também não contou com os jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções: Diogo Costa e Pepe (Portugal), João Mário, Vítor Ferreira, Fábio Vieira e Francisco Conceição (Portugal Sub-21), Nanu (Guiné-Bissau), Mbemba (RD Congo), Grujic (Sérvia), Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Corona (México) e Taremi (Irão).