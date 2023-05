FC Porto inicia preparação para a final da Taça de Portugal com um indisponível

João Mário continua entregue ao departamento médico

O FC Porto iniciou esta terça-feira a preparação para a final da Taça de Portugal com um nome no boletim clínico. João Mário, ainda a realizar tratamento, continua entregue ao departamento médico e não esteve às ordens de Sérgio Conceição.

Os dragões continuam a preparar o jogo decisivo na quarta-feira, em sessão de treino agendada para as 11h00, no Olival.

Os portistas defrontam o Braga no domingo, em jogo agendado para as 17h15 no Estádio do Jamor.