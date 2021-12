FC Porto inicia preparação do jogo em Vizela com quatro baixas

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Pepe, Marcano, Wendell e Evanilson continuam em tratamento médico

Horas após o triunfo sobre o Rio Ave, em jogo da Taça da Liga, o plantel do FC Porto realizou, esta quinta-feira, o primeiro treino de preparação para o desafio ante o Vizela, relativo à 15.ª jornada da Liga Bwin, com a ausência de quatro jogadores.

Os defesas Pepe, Marcano e Wendell e o avançado Evanilson continuam entregues ao departamento médico do clube portista, para debelar problemas físicos sofridos.

A próxima sessão de treino do FC Porto realiza-se na próxima sexta-feira, a partir das 10h30, no Centro de Treinos do Olival.