FC Porto inicia "operação Marítimo" com trio no boletim clínico

Após a folga de domingo, que se seguiu à conquista da Taça da Liga, o plantel do FC Porto regressou na manhã desta segunda-feira ao centro de treinos do Olival para iniciar a preparação para o encontro de quarta-feira (19h00) com o Marítimo, no Funchal.

Francisco Meixedo e Marko Grujic, ambos em tratamento, continuam sob a alçada do departamento clínico. Evanilson, por sua vez, já trabalha integrado, mas ainda sob vigilância médica.

A equipa de Sérgio Conceição volta à carga às 10h30 de terça-feira. Às 12h00, Sérgio Conceição antevê a partida com os insulares em conferência de imprensa.