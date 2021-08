FC Porto inicia amanhã venda de bilhetes para jogo com Arouca

Estádio do Dragão, casa do FC Porto

O FC Porto vai, esta quinta-feira, iniciar a venda de bilhetes, com critérios de prioridade, para o jogo com o Arouca, relativo à quarta jornada da Liga Bwin, que se realiza no próximo dia 28 de agosto, no Estádio do Dragão, que terá 33% de limitação.

A bilheteira do clube abrirá, primeiramente, a sócios detentores de lugar anual no recinto portista desde a época de 2010/11 até à de 2019/20. Na sexta-feira seguinte, a venda será alargada a sócios com lugar anual entre as temporadas 2015/16 e 2019/20.

Se não forem então esgotados os bilhetes destinados a 33% da lotação do Estádio do Dragão, a comercialização de ingressos será, já no sábado, alargada aos restantes sócios do FC Porto e ao público em geral, no caso a partir de 23 de agosto.

Os preços variam entre 15 e 35 euros e aqueles que se deslocarem ao estádio terão que apresentar um certificado digital, um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo, teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo ou um certificado de recuperação.