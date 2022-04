FC Porto informa que bilhetes para Braga estão à venda a partir desta sexta-feira

Jogo com início às 18h00 de segunda-feira, 25 de abril.

O FC Porto informou que estão, desde esta sexta-feira, à venda os bilhetes para o encontro com o Braga, da ronda 31 do campeonato e agendado para as 18h00 de segunda-feira.

"Estão à venda a partir desta sexta-feira, na Loja de Associado do Estádio do Dragão, os bilhetes para o jogo entre o Braga e o FC Porto, agendado para segunda-feira. (...) Os ingressos, à venda em exclusivo para sócios detentores de Lugar Anual, têm os valores de 12,50 e 60 euros", informou o clube no site oficial.

Recorde-se que os dragões, com nove pontos de vantagem para o Sporting, podem festejar o título já na próxima ronda, caso façam, no Minho, melhor resultado do que os leões em casa do Boavista.