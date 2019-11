FC Porto imita United de Mourinho e agora procura duplo jackpot

Equipa de Sérgio Conceição parte para a última ronda da Liga Europa sem depender de terceiros e até pode vencer o grupo.

O FC Porto vai entrar para a última jornada da fase de grupos da Liga Europa a depender exclusivamente de si para chegar aos 16 avos de final da competição, tal como Sérgio Conceição pretendia. Ao vencer (2-1) na casa do Young Boys, algo que ninguém havia conseguido na Europa desde o Manchester United de José Mourinho e Diogo Dalot (setembro de 2018), os portistas só têm de vencer o Feyenoord para confirmar o acesso à fase a eliminar.

Aliás, esse resultado até pode significar um duplo jackpot: apuramento e primeiro lugar do grupo. Tudo depende do que acontecer no outro encontro, em Glasgow, entre o Rangers e o campeão suíço. Se os escoceses não conseguirem mais do que um empate, os dragões terminariam na frente, com dez pontos, e evitariam o emparelhamento com uma das melhores equipas provenientes da Liga dos Campeões logo nos 16 avos de final.

No entanto, a equipa pode até não precisar de vencer o Feyenoord para seguir em frente na competição. Na pior das hipóteses, necessitaria apenas de imitar o resultado do Young Boys (a quem vence no desempate por confronto direito), desde que este não seja uma derrota.