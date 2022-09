Sérgio Conceição entre jogadores do FC Porto

Em 2021/22, os azuis e brancos somavam menos quatro pontos do que o Benfica (líder) nesta fase e foram campeões com mais seis do que o Sporting

Chegar à sétima jornada do campeonato como perseguidor e não como perseguido é uma condição a que o FC Porto quase se habituou desde que Sérgio Conceição chegou ao clube. Contudo, a posição ocupada nesta fase tão prematura da competição e, principalmente, a desvantagem pontual em relação ao comandante não têm aquele peso que se pode pensar.