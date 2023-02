FC Porto: Grujic na equação com Franco à espera e Vasco Sousa nos convocados

Razia no meio-campo causa algumas dores de cabeça a Conceição, que não descartou a utilização do sérvio. Mas por 90 minutos será difícil. Ex-Liverpool fez, no sábado, treino integrado condicionado e, hoje, será submetido a um derradeiro teste antes do apito inicial. Ex-Estoril, garantiu o técnico, também pode jogar ao lado de Uribe.

Com Eustáquio e Otávio lesionados, Bernardo Folha a cumprir castigo e Bruno Costa na equipa B, a recuperação de Grujic, antecipada na edição de ontem de O JOGO, vem atenuar a razia de opções no meio-campo do FC Porto para a receção ao Vizela. O sérvio passou a última semana e meia em tratamento a uma tendinopatia na coxa direita, mas ontem fez treino condicionado e tem fortes hipóteses de alinhar de início com os minhotos.

A decisão será tomada hoje, depois de um derradeiro teste, embora Conceição já saiba que a condição física não dará para um encontro completo. "[Grujic] Está melhor, mas, como é óbvio, praticamente não treinou com a equipa. Esteve um bocadinho connosco, mas é muito difícil que tenha 90 minutos. Neste momento, diria até que é impossível, com o risco de se lesionar outra vez", esclareceu o treinador do FC Porto, reconhecendo a existência de "mais dificuldades" na escolha de um parceiro para Uribe.

"De qualquer forma, vamos com certeza entrar com 11 jogadores e espero que seja assim durante toda a partida", ressalvou, numa alusão à expulsão de Bernardo com o Marítimo.

Se Grujic apresentar algum impedimento, a escolha de Sérgio Conceição para "formar um competente e forte onze para ganhar" ao Vizela pode recair em André Franco. O médio ex-Estoril tem sido mais utilizado a partir dos flancos, mas já passou em alguns momentos pelo eixo. A segunda parte do desafio com o Mafra, da Taça da Liga, é disso um bom exemplo, pelo que o treinador admitiu ser "uma possibilidade" para atuar como segundo médio. "Por isso é que veio para o FC Porto", lembrou Conceição.

"Mas depende da dinâmica que queremos para o jogo. Se vou estar aqui a falar qual é a posição que acho interessante... Também temos de olhar para os jogadores que jogam perto do Franco. Até podem ser os jogadores que estão perto no banco, porque pode ficar no banco ou na bancada, juntamente com um ou outro. Depende que papel definir para ele", referiu, na tentativa de não dar trunfos antecipados ao adversário.

Vasco Sousa na lista de convocados

O problema da escassez de opções para o meio-campo converteu-se numa boa notícia para Vasco Sousa. O jovem médio, de 19 anos, foi chamado por Sérgio Conceição para o encontro de hoje com o Vizela e seguiu para estágio com os restantes convocados. Como tal, não entrou nas opções para o jogo de ontem da equipa B. Recorde-se que Vasco Sousa realizou a pré-época com o plantel principal, deixando, na altura, excelentes impressões, assim como Bernardo Folha.

De resto, exceção feita a Grujic, o treino de ontem não trouxe novidades a nível clínico. Otávio, Eustáquio, Veron e Meixedo continuam em regime de tratamento.