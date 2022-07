FC Porto goleia Arouca em jogo treino: confira o onze e os marcadores

Clube azul e branco bateu equipa de Armando Evangelista por 5-1. Matheus Uribe, Bruno Costa, Toni Martínez, Galeno e Danny Loader marcaram os golos

O FC Porto realizou um jogo no final do treino matinal desta quarta-feira. Os dragões bateram o Arouca por 5-1, no Olival.

Matheus Uribe, Bruno Costa, Toni Martínez, Galeno e Danny Loader marcaram os golos da equipa de Sérgio Conceição, que, ao intervalo, já vencia por 2-0. Para os arouquenses faturou Bruno Marques.

Em mais um dia marcado por uma sessão dupla, o FC Porto volta ao trabalho já na tarde desta quarta-feira. O Arouca, por sua vez, tem agendado para mais logo novo embate preparatório, frente ao Feirense.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Rodrigo Conceição, João Marcelo, David Carmo e Zaidu; Matheus Uribe, Eustaquio e Bruno Costa; Gonçalo Borges, Evanilson e Taremi. Jogaram, ainda, Cláudio Ramos, João Mário, Pepe, Fábio Cardoso, Wendell, Marko Grujic, Danny Loader, Galeno, Otávio, Toni Martínez, Pepê, Vasco Sousa e Bernardo Folha. Os restantes jogadores, segundo o boletim informativo dos dragões, fizeram trabalho específico.