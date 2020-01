Sérgio Conceição anunciou que depois da final da Taça da Liga, no sábado, o FC Porto volta a jogar na terça-feira

O FC Porto-Gil Vicente, próximo compromisso dos dragões da I Liga, está marcado para a noite de terça-feira, três dias depois da final da Taça da Liga, com o Braga. No final do jogo desta quarta-feira, com o Vitória de Guimarães, Sérgio Conceição explicou a marcação do jogo para 72 horas depois do compromisso de sábado: "Nós queríamos jogar na quarta-feira, mas não foi possível", começou por dizer.

O treinador dos portistas disse ainda que após a presença na final four da Taça da Liga, o FC Porto pretendia jogar quarta e domingo. "Isso não é possível por causa de um jogo mais para a frente. Queríamos jogar com o Benfica no domingo, mas foi marcado para sábado e a partir daí mudou tudo", explicou na conferência após a equipa azul e branca garantir o lugar na final da Taça da Liga.