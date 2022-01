FC Porto gere folhas disciplinares ao pormenor

Pepe e Uribe viram cartão amarelo frente ao Belenenses.

Causou surpresa a inclusão de Pepe na ficha do jogo com o Belenenses, uma vez que tem passado as últimas semanas a recuperar de lesão e ainda não estará apto. Contudo, o central esteve no banco e viu um cartão amarelo (aos 66 minutos da partida) que o deixa de fora, por castigo, da receção ao Famalicão.

Já Uribe "pediu" o amarelo perto do fim, passando a ter quatro. Está à bica e não será de estranhar que veja novo cartão no domingo, até porque depois vai para a seleção e já não seria opção para o Marítimo. Gestão ao pormenor, pois claro.