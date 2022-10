Youth League: FC Porto está na fase seguinte, mas ainda quer o primeiro lugar

Dragões vão agora discutir o primeiro lugar com o Atlético.

O FC Porto venceu por 2-1 o Club Brugge, na Bélgica, e assegurou a passagem à fase seguinte da UEFA Youth League de futebol, que já venceu em 2018/19 e tem o Benfica como detentor do troféu.

Os dragões assumiram a liderança do Grupo B, com 12 pontos, com três de vantagem sobre o Atlético de Madrid, segundo, que esta tarde recebe o Bayer Leverkusen, quarto, ficando por definir os primeiro e segundo lugares.

O triunfo no grupo, que será decidido na receção do FC Porto ao Atlético de Madrid, na derradeira jornada, garante a presença direta nos oitavos de final enquanto a segunda posição obriga a um play-off para aceder a essa fase da prova.

O FC Porto chegou cedo à vantagem por Rui Monteiro, aos três minutos, no aproveitamento de um deslize do central Jorne Spileers em zona proibida, aproveitado por Jorge Meireles para lançar a corrida do seu companheiro de equipa.

A formação belga criou perigo pelo equatoriano Joel Ordonez, aos 17 minutos, com um cabeceamento por cima da baliza portista, para, aos 24, o guarda-redes Henri Maton aliviar de cabeça, fora da área, um lance perigoso dos "dragões".

No melhor período de jogo dos belgas, com alguns cruzamentos para a área, o FC Porto elevou a vantagem por Umaro Candé, aos 36, com um remate de primeira ao ângulo, após assistência, de calcanhar, de Jorge Meireles.

A formação belga esteve melhor na segunda parte, criando situações de perigo quase sempre na sequência de bola parada, com o sinal mais a pertencer ao inconformado Romeo Vermant, aos 57, com um cabeceamento por cima, e aos 59, com um remate defendido por Gonçalo Ribeiro.

Martim Fernandes sacudiu a pressão e tentou a sorte com um remate cruzado, aos 60 minutos, mas os belgas voltaram a criar perigo por Sem Audoor, aos 67, num lance resolvido pelo guarda-redes portista, e por Denzel de Roeve, aos 71, com remate às malhas laterais.

O FC Porto voltou a desperdiçar a oportunidade para elevar a vantagem e decidir o jogo por Umaro Candé, aos 79 minutos, e a insistência dos belgas rendeu um golo por Mathis Servais, aos 83, que relançou a partida até ao final.

A formação belga carregou até ao final do jogo e o FC Porto, após uma partida tranquila e, aparentemente, controlada, passou ainda por um sufoco para garantir a vitória, que lhe permitiu subir ao primeiro lugar do grupo e a passagem à fase seguinte da competição.