FC Porto "ganhou" 12 pontos face a 2020/21: com esta vantagem foi sempre campeão

Registo impressiona quando comparado com o de 20/21. Com esta vantagem, nesta altura da segunda volta da Liga, foi sempre campeão.

O FC Porto continua imparável e a série de 14 jogos seguidos a vencer no campeonato permitem atingir uma série de registos impressionantes, que embalam a equipa para uma época de sucesso. Basta dizer que nunca na história os dragões desperdiçaram uma vantagem de seis pontos em relação ao segundo classificado com a Liga já na segunda volta.

Em todo o caso, a mensagem tem sido de cautela desde o balneário. "Esta vantagem não vale nada", alertou Vítor Bruno depois do triunfo sobre o Famalicão, "quiçá" a pensar no único exemplo em que uma equipa desperdiçou tamanha "almofada": o Benfica, em 19/20.

Os números, porém, não enganam. Comparado com igual período da época passada, o FC Porto ganhou mais 12 pontos, saltando de um segundo lugar a 10 pontos do então líder Sporting, para o topo da tabela com mais seis dos que os leões. A pontuação atual (53) é, aliás, a melhor do século ao fim de 19 jornadas. Melhor dizendo, é igual à alcançada por André Villas-Boas na época em que foi campeão sem derrotas.

Contudo, o FC Porto atual produz mais. Os 51 golos marcados no campeonato são a melhor marca desde que Conceição assumiu o comando técnico e significam uma subida de oito em relação à época passada e também à de Villas-Boas.

Já agora, acrescente-se que há um ano o FC Porto tinha encaixado 21 golos e agora ainda só concedeu 13 aos adversários.