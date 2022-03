FC Porto: futuro de Uribe espera pelo fim da temporada

Médio completou ontem 31 anos e prepara-se para entrar na última época de ligação ao clube. Concentração na vertente desportiva adia discussões concretas sobre a eventual renovação

Com pouco mais de uma temporada de ligação ao FC Porto, Uribe completou, ontem, 31 anos sem saber o que o futuro lhe reserva.

SAD apontou para o valor da cláusula de rescisão (60 M€) nas abordagens que recebeu no último defeso e o colombiano respondeu com o melhor rendimento desde que chegou. Sair a custo zero é perigo a evitar.