FC Porto: futuro de Manafá continua em aberto

Lateral acaba contrato com o FC Porto e tem motivado abordagens de vários clubes, mas ainda não deu o "sim" a nenhum; Aos 28 anos, o defesa pode seguir para Espanha, França, Rússia ou Turquia, depois de as conversas para a renovação com os azuis e brancos não terem terminado como esperava. Por agora, está em Portugal.

É com a tranquilidade própria de quem está a gozar um período de férias que Manafá se encontra por estes dias, aguardando pacientemente que o telefone toque com a proposta certa para dar continuidade à carreira. Face ao desfecho das conversas com o FC Porto para a renovação de contrato, o lateral-direito está a 15 dias de se tornar um jogador livre e essa condição tem atraído o interesse de alguns clubes, que lhe prometem uma utilização regular depois do calvário que atravessou no começo de 2022/23, devido a lesão.

O Trabzonspor foi ontem apontado como o próximo destino, mas informações recolhidas por O JOGO vão no sentido de o interesse manifestado pelos turcos ainda não ter passado disso: ou seja, não há proposta. E muito dependerá do que o sexto classificado da última edição da liga da Turquia for capaz de colocar no papel, uma vez que o nosso jornal sabe que enfrenta a concorrência do Granada (Espanha), de um emblema francês e outro russo.

Após ter concluído a época competitiva há pouco mais de uma semana, Manafá despediu-se dos companheiros com a entrega da Supertaça, da Taça da Liga e da Taça de Portugal no museu portista e seguiu para férias. O lateral chegou a viajar para fora do país, mas uma questão familiar obrigou-o a regressar de forma prematura a Portugal, onde poderá agora encerrar um ciclo na carreira. Beira-mar, Anadia, Varzim, Portimonense e FC Porto foram os clubes que representou como sénior, vivendo nos dragões os melhores momentos, mas também o pior. Além de ter conquistado seis títulos, em 2020/21 foi o jogador mais utilizado do plantel, com 48 jogos. Por outro lado, a meio de 2021/22 sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito num clássico com o Benfica e enfrentou uma paragem de vários meses.

Pouco depois do regresso (10 de setembro), pela equipa B, contra o Mafra, os responsáveis da SAD ainda lhe propuseram o prolongamento da ligação até 2026, como O JOGO avançou, mas as negociações entraram num beco sem saída por questões essencialmente económicas. A solução passa por avaliar o que o mercado tem para oferecer, com a certeza de que o próximo contrato terá de ser manifestamente atrativo, por poder ser um dos últimos que Manafá, de 28 anos, assinará.