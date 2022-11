FC Porto: Francisco Meixedo pára no mínimo três meses

Guarda-redes foi operado ao joelho esquerdo. Conceição vai ter de chamar jovens aos treinos.

As piores suspeitas confirmaram-se e Francisco Meixedo foi operado para suturar o menisco do joelho esquerdo, na sequência de uma lesão sofrida nos Sub-21, seleção em que se preparava para fazer a estreia. O jovem guarda-redes enfrenta uma paragem que não será inferior a três meses, o que significa que só estará de volta aos relvados, na melhor das hipóteses, no final de fevereiro.

Pouco depois de ser dispensado dos trabalhos da seleção, no Algarve, Meixedo foi operado na Ordem de São Francisco (Porto), pela equipa de José Carlos Noronha e já recebeu alta hospitalar, encontrando-se em repouso domiciliário.

Campeão nacional na época passada [fez 1" com o Estoril] e com o contrato recém-renovado, Francisco treinava com o plantel principal - é o quarto guarda-redes -, mas jogava habitualmente na equipa B, onde soma nove jogos.

Por causa desta lesão e da presença de Diogo Costa no Mundial, sobram Cláudio Ramos e Samuel Portugal pelo que Conceição vai ter de promover jovens. Ivan Cardoso (19 anos), Gonçalo Ribeiro (16 anos), Diogo Fernandes (17 anos) e Roko Runje (21 anos) são os candidatos.