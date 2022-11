FC Porto: Francisco Meixedo foi operado e já recebeu alta

Guarda-redes do FC Porto fez uma operação de sutura do menisco do joelho esquerdo.

A operação de de Francisco Meixedo decorreu "dentro do esperado" e o guarda-redes do FC Porto já recebeu alta hospitalar, informou o clube a azul e branco, esta quarta-feira.

O guardião de 21 anos lesionou-se num treino da Seleção de sub-21 de Portugal, onde se preparava para fazer a estreia, e vai agora parar durante alguns meses.

Francisco Meixedo fez nove jogos pela equipa B dos dragões esta temporada. Estreou-se pela equipa principal no último jogo de 2021/22 (frente ao Estoril, na vitória por 2-0), indo ainda a tempo de se sagrar campeão nacional.