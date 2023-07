FC Porto: Fran Navarro para oficializar e ataque ao mercado

Com o fecho do exercício de 22/23 sem vendas de última hora, como O JOGO escreveu, a SAD portista centra-se no reforço do plantel; Novo treinador do Gil confirmou saída de Navarro. Prioridade agora é um jogador para a vaga de Uribe e um lateral para concorrer com João Mário. Pedro Malheiro, do Boavista, está bem referenciado.

Luz verde para o ataque ao mercado de transferências com vista ao reforço do plantel que Sérgio Conceição terá à disposição em 23/24. Com a entrada em julho inicia-se um novo exercício contabilístico e, dessa forma, a SAD ganha margem para contratar jogadores. O primeiro a chegar ao Dragão será Fran Navarro, cujo negócio há muito está alinhavado com o Gil Vicente, e cuja presença no primeiro dia de trabalhos no Olival, a 7 de julho, é uma possibilidade. O novo treinador dos minhotos, ontem apresentado, aliás, já confirmou a saída do goleador espanhol. "Eu já tinha dito que o Gil Vicente tinha um dos bons plantéis da I Liga. Há alguns jogadores que saíram, como já se sabe publicamente, como é o caso do Adrián Marin, do Tomás Araújo, do Vítor Carvalho, do Fran Navarro...", referiu Vítor Campelos.

Agora, a SAD portista vai avançar para o mercado no sentido de encontrar um médio com as características de Uribe que, como se sabe, terminou contrato e vai jogar no Catar. A outra prioridade é um lateral direito para concorrer com João Mário. Costinha, do Rio Ave, é um dos jogadores referenciados, mas O JOGO sabe que Pedro Malheiro, do Boavista, também agrada bastante à estrutura dos dragões e um eventual negócio com o vizinho do Bessa não seria difícil de concretizar.

Outras entradas, além destas, estarão sempre pendentes das vendas, que são inevitáveis, mesmo que não tenham acontecido até ontem para equilibrar as contas de 22/23. Tal como O JOGO escreveu, a SAD tem "folga" temporal até ao fecho do mercado para realizar mais-valias que permitam cumprir, em dezembro, com os requisitos do fair-play financeiro da UEFA. Diogo Costa continua a ser o nome mais falado, mas Taremi também tem mercado, assim como Zaidu, Pepê e Grujic.

Com a entrada em julho, refira-se ainda, que Rodrigo Conceição e Manafá deixam, oficialmente, de ter contrato com o FC Porto.