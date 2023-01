FC Porto foi o segundo campeão com mais lucro na Europa em 2021/22

Entre os campeões nacionais de 2021/22 das oito principais ligas europeias, o FC Porto foi o segundo clube que apresentou mais lucro, apenas atrás do Manchester City.

De acordo com um estudo, o FC Porto está em segundo lugar entre os campeões das oito principais ligas europeias, apenas atrás do Manchester City, que apresentou um lucro de 49 milhões de euros em 2021/22.. Estes números foram divulgados pelo "Football Benchmark", que analisou as receitas e despesas dos oito campeões dos países mais bem classificados no ranking da UEFA (Portugal, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Países Baixos, Turquia)

Na última temporada, o FC Porto registou um lucro de quase 21 milhões de euros, sendo o segundo campeão nacional entre as oito principais ligas europeias com melhores resultados financeiros. O Real Madrid, com 13 M€ de lucro fecha o pódio. No último lugar ficou o Paris Saint-Germain, que apresentou a maior despesa da história do futebol, acumulando 369 milhões de euros de prejuízo.

Refira-se ainda que entre os oito campeões nacionais analisados, o FC Porto é o que tem o penúltimo plantel menos valioso - 269 M€ -, bem longe dos 1,267 M€ do Manchester City.