FC Porto foi o clube com mais interações nas redes sociais em abril

Azuis e brancos registaram 14,6 milhões de interações

O FC Porto foi o clube português com mais interações nas redes sociais em abril, revelou esta terça-feira a Social Media Analytcs, programa de análise desse meio.

Os dragões registaram 14,6 milhões de interações ao longo do mês analisado, marca bem superior à obtida pelo Benfica, segundo com 9,65 milhões e Sporting, que completa o pódio com 4,31 milhões.

Nas contas da análise entraram as interações no Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e Tiktok.