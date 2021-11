FC Porto fez queixa à UEFA devido à entrada demorada dos adeptos em San Siro

Fernando Saul, oficial de ligação aos adeptos do FC Porto, revelou que os dragões formalizaram uma queixa junto da UEFA devido à entrada tardia dos adeptos no estádio do Milan.

O FC Porto apresentou queixa à UEFA pela entrada demorada dos adeptos azuis e brancos no estádio de San Siro, na quarta-feira. Fernando Saul, oficial de ligação aos adeptos dos dragões, revelou que alguns apoiantes da equipa portuguesa estiveram "mais de uma hora e meia sob chuva forte" e entraram "15 minutos depois do jogo começar".

"Antes de mais agradecer a presença e o enorme apoio dos adeptos do FC Porto ontem em Milão. Em segundo lugar dizer que assistimos a tudo o que se passou na entrada dos adeptos, tentando junto do Milan e das autoridades presentes que a situação se resolvesse, tendo estas entidades renegado todos os nossos intentos. Já no final do jogo e perante a UEFA fizemos uma queixa por escrito de tudo o que assistimos e tudo o que se passou", escreveu Fernando Saul no Facebook.

"Não faz sentido os adeptos viajarem, perderem o seu tempo, gastarem o seu dinheiro para apoiar a sua equipa e estarem mais de uma hora e meia sem condições, sob chuva forte e ainda por cima alguns entrarem 15 minutos depois do jogo começar. O nosso muito obrigado a todos e esperamos que tenham chegado bem e em segurança a casa", acrescentou.

De acordo com o que O JOGO presenciou em San Siro, havia desorganização e muitos adeptos levaram algum tempo a perceber por onde tinham de entrar - os assistentes de recinto desportivo davam informações contraditórias -; já nas imediações do estádio, tiveram de fazer um percurso muito longo, quase andando em círculos; a espera foi longa para uma entrada a conta-gotas, com grupos com menos de dez pessoas a passarem de cada vez; muitos adeptos perderam o início do jogo e o golo do Luis Díaz.

FC Porto e Milan empataram 1-1 na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.