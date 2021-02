FC Porto fez história contra a Juventus, mas cofres viram fugir verba milionária

Sem a presença de público, os cofres portistas viram fugir a entrada de uma verba milionária no jogo de quarta-feira. A somar ao prejuízo da publicidade.

O FC Porto venceu pela primeira vez na sua história a Juventus e conseguiu uma vantagem na eliminatória que tentará segurar a 9 de março, mas os cofres da SAD não tiveram o retorno expectável para um grande duelo europeu contra a equipa de Cristiano Ronaldo.

Sem a presença de público nas bancadas, devido às regras de contenção da pandemia, a "perda" foi de cerca de 2,5 milhões de euros, contas redondas, ao nível apenas da bilheteira

A este valor há ainda um outro, impossível de calcular, mas que seria igualmente elevado até pelo cartaz e importância do jogo, relativo a publicidade que não entrou.

No que diz respeito à bilhética, o FC Porto ficou sem uma receita de dois milhões de euros só no que diz respeito a ingressos para sócios e público em geral. A uma média de 40 euros por bilhete - num jogo deste nível os preços praticados andariam entre os 25 euros para sócios de superior e os 80 a 100 euros para uma tribuna - e o estádio cheio, com 50 mil pessoas, como seria de esperar, as contas são simples de fazer. O valor, contudo, seria inflacionado com a "hospitalidade". Ou seja, os lugares empresariais dos camarotes do Dragão cuja receita num jogo deste nível andaria perto dos 500 mil euros.

Prémios pagos pela UEFA pela prestação da equipa já vão em 65 M€ e ajudam a compensar as perdas na bilheteira

Um valor que a SAD não pôde encaixar e que vem sublinhar a dimensão das perdas ao nível das receitas de bilheteira. No primeiro semestre da época, essas cifraram-se em 4,2 milhões de euros, de acordo com o que foi publicado no recente relatório e contas da sociedade. O único proveito que houve esta época a esse nível foi no encontro com o Olympiacos, a 27 de outubro de 2020, numa espécie de teste à segurança sanitária que acabaria por não ser repetido. Os 2450 espetadores presentes renderam... 40 mil euros. Ainda de acordo com o último relatório, entre bilheteira e publicidade, a SAD perdeu quase nove milhões de euros nos seis meses iniciais desta temporada.

A compensar estas perdas ao nível de bilheteira estão os milhões em prémios pagos pela UEFA e que ultrapassam os 65 milhões de euros. Os dragões receberam 41,8 M€ pela presença na fase de grupos depois de se terem sagrado campeões nacionais, mais cerca de dois milhões de "market pool" e 11,7M€ pelas quatro vitórias e um empate na primeira fase. Este total de 55,9 M€ está já incluído nas contas do primeiro semestre, aos quais serão acrescentados mais 9,5 milhões de euros pelo apuramento para os oitavos. Caso o FC Porto passe em Turim, haverá mais um cheque de 10,5 milhões de euros...