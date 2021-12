FC Porto faz ponto da situação: Manafá já foi operado

Lateral sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito.

O FC Porto informou esta sexta-feira que a operação a que Manafá foi sujeito após a lesão sofrida no clássico "foi bem sucedida", iniciando agora o lateral o período de recuperação.

"Foi bem-sucedida a intervenção cirúrgica a que Wilson Manafá foi sujeito esta sexta-feira, na Ordem de São Francisco, no Porto. O lateral direito foi operado, sem intercorrências, pelo Professor José Carlos Noronha a uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito. Segue-se agora o período de recuperação adequado a estas lesões", surge escrito no site oficial dos dragões.

Manafá, recorde-se, entrou ao minuto 29 do encontro com o Benfica, da ronda 16 do campeonato, mas acabou por sair de maca no segundo tempo. O lateral rendeu João Mário, que deixou o relvado com um problema muscular na coxa esquerda.