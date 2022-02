FC Porto faz o pleno: Evanilson eleito avançado do mês

Evanilson, avançado do FC Porto

Avançado brasileiro arrecadou o galardão, depois de Diogo Costa, Mbemba e Vitinha terem feito o mesmo nas respetivas posições.

Evanilson, ponta de lança do FC Porto, foi eleito o melhor avançado de janeiro da Liga, reunindo a preferência dos treinadores do principal escalão do futebol nacional.

O brasileiro arrecadou 28,1 por cento dos votos, superando a concorrência do ex-companheiro de equipa Luis Díaz (27,45%) e Samuel Lino, do Gil Vicente (18,95%).

Desta forma, o FC Porto faz o pleno nos galardões de janeiro, depois de Diogo Costa, Mbemba e Vitinha terem sido eleitos melhores guarda-redes, defesa e médio do mês, respetivamente.

Em janeiro, recorde-se, Evanilson foi titular em quatro jornadas do campeonato e marcou quatro golos: um hat-trick na goleada aplicada ao Belenenses e um golo, de calcanhar, na receção ao Marítimo.