FC Porto faz esforço para recuperar Uribe a tempo do clássico com o Sporting

Médio sofreu rotura muscular na coxa direita e arrisca paragem de cinco semanas. Portistas tentam encurtar o tempo. Pior das previsões aponta para um regresso por volta do jogo com o Benfica. Mas os dragões têm a esperança que os avanços da medicina e tratamentos de origem oriental ajudem Matheus a jogar com os leões.

Os receios de Sérgio Conceição confirmaram-se: Uribe sofreu uma rotura muscular na coxa direita com o Santa Clara e vai parar por tempo incerto.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, o pior dos prognósticos aponta para uma ausência de cinco semanas, isto é, alguns dias depois da deslocação à Luz, para defrontar o Benfica.