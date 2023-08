FC Porto faz avanços significativos por Jorge Sánchez

Lateral é oportunidade de negócio que os dragões não querem perder. Conversas com Ajax geram otimismo; Mexicano visto como boa opção para concorrer com João Mário e manter Pepê no ataque. Emissários dos dois clubes estão perto de um acordo para um empréstimo que contemplará cláusula de compra.

O FC Porto está a tentar concretizar o desejo de Sérgio Conceição em acrescentar ao plantel mais um elemento para o lado direito da defesa e nas últimas horas fez avanços significativos por Jorge Sánchez junto do Ajax. De acordo com informações recolhidas por O JOGO, o nome do lateral-direito foi sugerido nos primórdios do mercado de transferências, mas os azuis e brancos avaliaram todas as opções antes de concluir que seria a melhor oportunidade de negócio nesta fase.

O jornalista Fabrizio Romano adiantou que em cima da mesa está um empréstimo de um ano com opção de compra, mas é possível que este detalhe venha a ser alterado para uma cláusula de compra obrigatória, mediante concretização de alguns jogos.

Seja como for, existe conjugação de fatores que suscitam grande otimismo entre os emissários dos dois clubes encarregues de fechar a operação: os portistas pretendem um concorrente financeiramente acessível para João Mário, permitindo a Pepê manter-se entre as opções para o ataque, e os neerlandeses desejam abrir uma vaga no lote de extracomunitários para poderem usá-la noutro setor do terreno. De resto, até já têm um substituto para a lado direito da defesa pronto a anunciar. Trata-se de Anton Gaaei, dinamarquês de 20 anos que alinha no Viborg.

Formado no Santos Laguna, Jorge Sánchez notabilizou-se ao serviço do América, onde teve como companheiros os ex-portistas Marchesín e Uribe. Em 2022/23 saiu do gigante mexicano para o Ajax, a troco de cinco milhões de euros, e tem como um dos atributos a capacidade para alinhar também do lado esquerdo da defesa. A polivalência, de resto, levou-o até à seleção tricolor, tendo realizado cinco jogos na Gold Cup deste ano, a juntar aos 26 em 2022/23 pelos neerlandeses, que chegaram a negociá-lo com o Chivas neste defeso. Sánchez bateu o pé e vincou o desejo de continuar na Europa, de onde recebeu sondagens do Rennes e de clubes espanhóis e ingleses. Contudo, é o FC Porto quem lidera a corrida.