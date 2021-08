FC Porto fala em "relvado absolutamente ridículo" e "contacto muito duvidoso sobre Francisco Conceição"

Dragões empataram com o Marítimo, 1-1, na terceira jornada da Liga Bwin.

O FC Porto saiu no domingo da Madeira com um empate com o Marítimo, por 1-0, em jogo da terceira jornada da Liga Bwin. Com muitas críticas ao relvado, os dragões ficaram ainda a pedir penálti após um contacto com Francisco Conceição, aos 98 minutos da partida.

Esta segunda-feira, na sua newsletter diária, o emblema azul e branco volta a fazer referência a essas duas situações.

"Num "relvado" absolutamente ridículo, uma primeira parte de grande nível e um segundo tempo mais complicado foram insuficientes para o FC Porto derrotar o Marítimo e tiveram como consequência a perda de dois pontos na Madeira", começa por ler-se na "Dragões Diário".

"O empate a uma bola, com o golo azul e branco a ser marcado por Luis Díaz, podia ter sido desfeito no final, caso tivesse sido assinalado penálti num contacto muito duvidoso sobre Francisco Conceição aos 90m+8", lê-se ainda.