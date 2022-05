FC Porto fala em "fasquia elevada" para o futuro e não esquece "os ares da capital"

A festa do FC Porto no Jamor

Conquista da dobradinha analisada esta segunda-feira pela newsletter "Dragões Diário".

O FC Porto derrotou o Tondela por 3-1 e juntou a Taça de Portugal ao campeonato na época 2021/22. A conquista da dobradinha merece, claro está, amplo destaque na newsletter "Dragões Diário" desta segunda-feira, com o clube a realçar que "continua a dar-se bem com os ares da capital".

"Depois do campeonato fechado em Lisboa, ontem foi a vez de ganhar a Taça de Portugal em Oeiras. O FC Porto continua a dar-se bem com os ares da capital e confirmou a nona dobradinha da história do clube com uma vitória sobre o Tondela por 3-1. Perante um estádio esmagadoramente azul e branco, Taremi bisou e o outro golo foi marcado por Vitinha", pode ler-se.

O texto refere ainda o lugar na história alcançado por Sérgio Conceição. "A 18.ª Taça de Portugal do FC Porto é a 14.ª alcançada com Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente e a segunda com Sérgio Conceição à frente da equipa. O primeiro treinador do clube a conseguir duas dobradinhas é agora, também, um dos técnicos com mais troféus em quase 130 anos: passou a somar sete títulos, ultrapassou José Maria Pedroto, José Mourinho e Jesualdo Ferreira e já só tem Artur Jorge pela frente, com oito", vinca.

"53 jogos, 39 vitórias, oito empates e seis derrotas. 119 golos marcados e 45 sofridos. E, acima de tudo, dois troféus. Os dois principais troféus nacionais. Em resumo, foi assim a época do FC Porto. Uma época à Porto para ser dissecada com mais detalhes nos próximos dias e semanas. E uma fasquia elevada para encarar o futuro com a ambição habitual", termina.