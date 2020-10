FC Porto fala em "balde de água gelada" no clássico com o Sporting

Dragões fizeram curta análise do duelo de sábado através da newsletter.

O FC Porto recorreu à newsletter "Dragões Diário" para, este domingo, fazer uma curta análise ao duelo de sábado com o Sporting, no Estádio de Alvalade, que terminou empatado a duas boas.

"O FC Porto esteve a ganhar em Alvalade até aos 87 minutos, mas não conseguiu sair de Lisboa com mais do que um ponto ao empatar 2-2 com o Sporting no clássico da quarta jornada do campeonato. Depois de estarem em desvantagem desde os nove minutos, os campeões nacionais deram a volta ao marcador ainda na primeira parte com golos de Matheus Uribe e Tecatito Corona, mas o que aconteceu na reta final do jogo foi um verdadeiro balde de água gelada. Venha a Liga dos Campeões", pode ler-se no boletim informativo dos azuis e brancos, que, na quarta-feira, defrontam o Manchester City em Inglaterra, na primeira ronda da fase de grupos da Champions.