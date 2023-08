FC Porto: Fábio Cardoso rende Pepe e reedita dupla invencível na I Liga

Português substitui Pepe (castigado) com o Moreirense. Em sete encontros com Marcano no campeonato, nunca perdeu; Central parte para 2023/24 depois de uma época auspiciosa, em que foi emparelhado com quase todos os companheiros de sector: Pepe (três vezes), Marcano (15) e David Carmo (seis). Só faltou João Marcelo...

O alarme soou mais cedo do que nunca para Fábio Cardoso e obriga-o a sair em socorro do eixo defensivo do FC Porto já hoje, na primeira jornada do campeonato, contra o Moreirense. O cartão vermelho exibido por Luís Godinho a Pepe, na Supertaça Cândido de Oliveira, contra o Benfica, deixou os azuis e brancos com uma lacuna para preencher ao lado de Ivan Marcano e tudo aponta para que Sérgio Conceição opte pela reedição de uma dupla que nunca perdeu quando jogou de início no campeonato.

Cardoso e Marcano alinharam juntos na liga por sete vezes na última época, sendo que o pior resultado dos dragões foram dois empates... sem sofrer golos: com o Casa Pia, no Jamor, e o Braga, na Pedreira. Nas outras cinco - Paços de Ferreira (4-0), Boavista (4-1), Arouca (5-1), Famalicão (4-1 ) e Portimonense (1-0) - os portistas venceram sempre, tendo o ex-Santa Clara sido decisivo na obtenção dos três pontos contra os algarvios, assinando o único remate certeiro do encontro.

A chamada de Fábio Cardoso a dar um passo em frente para substituir Pepe não é uma surpresa para ninguém, atendendo que o natural de Águeda foi uma espécie de sombra do capitão desde a primeira época no Dragão. A estreia, aliás, aconteceu devido a problemas físicos de Pepe, num jogo inesquecível para Cardoso. Não só por ter sido na maior competição de clubes da Europa (Liga dos Campeões) e contra um adversário histórico (Liverpool), mas também pelo resultado final: uma derrota por 1-5, a única que averbou em todas as competições com Marcano como parceiro, diga-se. A partir daí fez mais 16 desafios com o espanhol ao lado: sete no campeonato (cinco vitórias e dois empates), quatro na Taça da Liga (três vitórias e um empate), três na Taça de Portugal (três triunfos) e dois na Champions (uma vitória e um empate).

Fábio Cardoso parte para 2023/24 na ressaca de uma boa época, em que teve a possibilidade de fazer dupla com praticamente todos os companheiros de sector no FC Porto: Pepe (três vezes), Marcano (15) e David Carmo (seis) - só faltou João Marcelo. As boas exibições sucederam-se e permitiram-lhe sonhar com a tão desejada chamada à Seleção, tendo integrado a lista de 55 pré-convocados para o Campeonato do Mundo do Catar, mas acabou por ficar de fora do lote final. Quem sabe, no futuro...