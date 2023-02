FC Porto expressa pesar pela morte de Christian Atsu: "Que descanse em paz"

Antigo extremo foi campeão nacional ao serviço dos dragões em 2013.

O FC Porto reagiu este sábado, por via de uma publicação nas redes sociais, à morte de Christian Atsu, que foi encontrado debaixo dos escombros do prédio onde residia na cidade de Hatay, uma das mais afetadas pelo sismo que atingiu a Turquia há quase duas semanas.

"É com profundo pesar que recebemos a notícia da morte do Christian Atsu, um dos nossos campeões de 2013. Que descanse em paz. À família e amigos, enviamos as mais sentidas condolências, mensagem que estendemos a todas as vítimas do sismo da Turquia e Síria", pode ler-se.

Internacional ganês em 65 ocasiões, Atsu completou a formação no FC Porto e, após um empréstimo ao Rio Ave na época 2011/12, estreou-se pela equipa principal dos dragões na temporada seguinte, vencendo um campeonato e uma Supertaça e somando um golo e três assistências em 32 partidas disputadas.

Depois da passagem por Portugal, o antigo extremo transferiu-se para o Chelsea, onde nunca conseguiu afirmar-se, seguindo-se etapas no Vitesse (Países Baixos), Everton, Bournemouth, Málaga, Newcastle, Al Raed (Arábia Saudita) e Hatayspor, onde rumou em setembro do ano passado.