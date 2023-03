Pepe, capitão do FC Porto

Defesa-central e capitão foi ausência de última hora na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

No final no FC Porto-Inter (0-0), que terminou com a eliminação dos portistas, o clube azul e branco explicou o motivo para a ausência de última hora de Pepe na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Segundo o clube, Pepe - que ainda esta terça-feira fez um derradeiro teste - tem edema no músculo solear da perna direito, impeditivo de jogar.